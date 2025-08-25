Київ вимушений буде реагувати на провокації Навроцького

У Києві попередили Польщу про потенційну реакцію, якщо Сейм заборонить українську символіку.

Про це hromadske повідомило дипломатичне джерело.

Президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законопроєкт, яким пропонується прирівняти символіку ОУН-УПА до нацистської.

Наше дипломатичне джерело наголосило, що будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних «можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони».

За словами співрозмовника, зараз аналізують правовий вимір ухвалених рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі.

«Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС», — заявив наш співрозмовник.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski) розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам, бо воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних у хмарі.

"Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці ", - написав Гавковський в соцмережі X у понеділок.