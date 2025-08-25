Очікування Зеленського: один мільярд доларів у місяць від союзників на придбання американської зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Київ має намір щомісяця отримувати щонайменше 1 мільярд доларів від союзників для придбання американської зброї для своїх військових зусиль проти Росії.

Про це він заявив під час спільного брифінгу в Києві з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром, де він також сказав, що Норвегія може внести свій внесок у гарантії безпеки для України, коли мова йде про протиповітряну оборону та морську безпеку, інформує Reuters.

Як повідомляв ForUA, протягом найближчих років Німеччина щорічно витрачатиме 9 мільярдів євро на підтримку України.

Міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбайль під час зустрічі з президентом України заявив таке: «Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов’язуємося підтримувати Україну найближчими роками, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно», — сказав Клінгбайль.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент в етері телеканалу Fox News повідомив, що американська зброя, призначена для України, може продаватися європейським країнам із 10-відсотковою націнкою. Ці кошти, за його словами, можуть піти на покриття витрат, пов'язаних із прикриттям українського повітряного простору.