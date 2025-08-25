Заяви Путіна про те, що він готовий не захоплювати далі Україну, не є поступкою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає поступками заяви російської сторони про те, що вони готові не захоплювати далі Україну.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром фінансів та віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбайлем, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну,— є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які росія не контролює», — сказав Зеленський.

Керівник держави також додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

«Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф після зустрічі Дональда Трампа з ватажком рашистів заявив, що Путін погодився на «законодавче закріплення» з боку РФ про те, що вона не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні або деінде в Європі, у межах потенційної мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовою з Владіміром Путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з Володимиром Зеленським.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Путін висловив готовність до цієї зустрічі. Тоді як російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Окрім того, під час зустрічі на Алясці Путін та Трамп говорили про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО. Група партнерів України, які входять до «коаліції охочих» запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.