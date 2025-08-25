Медики назвали п'ять тривожних ознак ослабленого імунітету

Наша імунна система – це надійний щит, який щодня захищає нас від вірусів, бактерій та грибків. Але інколи цей захист дає збій. Важливо вчасно розпізнати сигнали, які надсилає нам організм, щоб підтримати його та запобігти серйозним проблемам, інформує ForUА.

Медики назвали п'ять тривожних ознак, на які варто звернути увагу:

Часті застуди. Якщо ви хворієте на застуду частіше, ніж 2-3 рази на рік, це може свідчити про ослаблений імунітет. Організму просто бракує сил для ефективної боротьби зі збудниками.

Стійкі проблеми з травленням. До 70% імунних клітин знаходяться в кишківнику. Коли баланс "корисних" і "шкідливих" бактерій порушується, імунітет страждає. Запори, діарея, метеоризм, що повторюються, можуть бути ознакою цього дисбалансу.

Повільне загоєння ран. Якщо невеликі подряпини та порізи заживають надто довго, це може бути ознакою того, що імунна система працює неефективно. Вона не справляється з виробленням нових клітин, необхідних для регенерації тканин.

Хронічна втома. Постійне відчуття виснаження, навіть після повноцінного сну, також може бути пов'язано з імунною системою. Організм намагається заощадити енергію, щоб підтримувати її боротьбу з патогенами.

Тривалий стрес і тривожність. Стрес — один з найсильніших ворогів імунітету. Гормони стресу, як-от кортикостероїди, пригнічують вироблення імунних клітин. Якщо ви тривалий час відчуваєте тривогу та напругу, це робить вас більш вразливими до хвороб. За потреби зверніться до фахівця, щоб запобігти небезпечним наслідкам.

Якщо ви помітили у себе кілька з перелічених симптомів, не ігноруйте їх. Це не привід для паніки, але привід для уваги до свого здоров'я. Пам'ятайте, що профілактика завжди краща, ніж лікування. Дотримуйтеся збалансованого харчування, займайтеся фізичними вправами, уникайте стресу та подбайте про достатній сон.

