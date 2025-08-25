Президент Фінляндії Олександр Стубб, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, заявив, що головним гарантом є Україна.

Стубб, який був присутній на зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та євролідерами 18 серпня, сказав, що одним з ключових результатів цих переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки.



"І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі", – сказав Стубб.



Він додав, що Європа буде підтримувати це, а США координуватимуть надання певної допомоги, сприяння та підтримки.

"Тож зараз ми опрацьовуємо деталі. І пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки", – сказав Стубб.

Нагадаэмо, зустріч Путіна та Зеленського є малоймовірною, - Александр Стубб.