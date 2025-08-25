Ранковий дайджест ForUА: глобальна підтримка Києва, візит міністра Німеччини йпрем'єра Норвегії, холодний рекорд у Львові; Apple готує революцію, а Рада — нові правила виїзду чоловіків

25 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Європейський союз на наступному саміті планує розглянути питання використання доходів від заморожених російських активів та посилення військової підтримки України. Про це повідомляє Politico.

До Києва прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль. «Путін не повинен мати жодних ілюзій щодо того, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може й надалі покладатися на Німеччину», — заявив Клінґбайль після прибуття до України.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере також прибув до Києва сьогодні з офіційним візитом, — ОП.

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку-сусідку , — Нацполіція. Трагедія сталася 23 серпня у селі на Бориспільщині. Попереднє слідство з’ясувало, що діти гралися в оселі, коли хлопчик знайшов рушницю. Зброя вистрілила, і куля влучила у дівчинку, спричинивши миттєву смерть дитини.

Apple готує трирічний план кардинального оновлення iPhone, — Bloomberg. Компанія Apple за кілька тижнів представить нові продукти і серію масштабних змін, розрахованих на три роки.

У Львові зафіксували температурний рекорд: сьогодні стовпчик термометра опустився до +4,3°С. Такої холодної погоди в місті не було понад 60 років. Попередній мінімум зафіксували у 1964 році — +6,2°С.

Китай не планує направляти своїх миротворців до України після закінчення бойових дій, — МЗС країни. Заява пролунала після публікації Welt, в якій йшлося про готовність КНР відправити миротворців під мандатом ООН.