Ранковий дайджест ForUА: глобальна підтримка Києва, візит міністра Німеччини йпрем'єра Норвегії, холодний рекорд у Львові; Apple готує революцію, а Рада — нові правила виїзду чоловіків

25 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Удари по підприємствах США в Україні не є перешкодою для мирного врегулювання, — віцепрезидент США Венс.
- Європейський союз на наступному саміті планує розглянути питання використання доходів від заморожених російських активів та посилення військової підтримки України. Про це повідомляє Politico.
-
До Києва прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль. «Путін не повинен мати жодних ілюзій щодо того, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може й надалі покладатися на Німеччину», — заявив Клінґбайль після прибуття до України.
-
Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере також прибув до Києва сьогодні з офіційним візитом, — ОП.
-
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку-сусідку , — Нацполіція. Трагедія сталася 23 серпня у селі на Бориспільщині. Попереднє слідство з’ясувало, що діти гралися в оселі, коли хлопчик знайшов рушницю. Зброя вистрілила, і куля влучила у дівчинку, спричинивши миттєву смерть дитини.
-
Apple готує трирічний план кардинального оновлення iPhone, — Bloomberg. Компанія Apple за кілька тижнів представить нові продукти і серію масштабних змін, розрахованих на три роки.
-
У Львові зафіксували температурний рекорд: сьогодні стовпчик термометра опустився до +4,3°С. Такої холодної погоди в місті не було понад 60 років. Попередній мінімум зафіксували у 1964 році — +6,2°С.
-
Китай не планує направляти своїх миротворців до України після закінчення бойових дій, — МЗС країни. Заява пролунала після публікації Welt, в якій йшлося про готовність КНР відправити миротворців під мандатом ООН.
-
Законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з текстом, обмеження залишиться для тих, кому в цьому або наступному році виповнюється 25 років. Голосування в першому читанні відбудеться вже у вересні.