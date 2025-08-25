﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: глобальна підтримка Києва, візит міністра Німеччини йпрем'єра Норвегії, холодний рекорд у Львові; Apple готує революцію, а Рада — нові правила виїзду чоловіків

Ранковий дайджест ForUА: глобальна підтримка Києва, візит міністра Німеччини йпрем'єра Норвегії, холодний рекорд у Львові; Apple готує революцію, а Рада — нові правила виїзду чоловіків

25 серпня, дайджест новин від редакції ForUА

  •  Удари по підприємствах США в Україні не є перешкодою для мирного врегулювання, — віцепрезидент США Венс.
  • Європейський союз на наступному саміті планує розглянути питання використання доходів від заморожених російських активів та посилення військової підтримки України. Про це повідомляє Politico.

  • До Києва прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль. «Путін не повинен мати жодних ілюзій щодо того, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може й надалі покладатися на Німеччину», — заявив Клінґбайль після прибуття до України.

  • Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере також прибув до Києва сьогодні з офіційним візитом, — ОП.

  • На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку-сусідку , — Нацполіція. Трагедія сталася 23 серпня у селі на Бориспільщині. Попереднє слідство з’ясувало, що діти гралися в оселі, коли хлопчик знайшов рушницю. Зброя вистрілила, і куля влучила у дівчинку, спричинивши миттєву смерть дитини.

  • Apple готує трирічний план кардинального оновлення iPhone, — Bloomberg. Компанія Apple за кілька тижнів представить нові продукти і серію масштабних змін, розрахованих на три роки.

  •  У Львові зафіксували температурний рекорд: сьогодні стовпчик термометра опустився до +4,3°С. Такої холодної погоди в місті не було понад 60 років. Попередній мінімум зафіксували у 1964 році — +6,2°С.

  • Китай не планує направляти своїх миротворців до України після закінчення бойових дій, — МЗС країни. Заява пролунала після публікації  Welt, в якій йшлося про готовність КНР відправити миротворців під мандатом ООН.

  • Законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з текстом, обмеження залишиться для тих, кому в цьому або наступному році виповнюється 25 років. Голосування в першому читанні відбудеться вже у вересні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

санкції проти РФAppleВенсвиїзд чоловіків за кордонвізит дипломатівтемпературний ркеорд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку
Надзвичайні події 24.08.2025 20:19:20
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку
Читати
Єгор Якушенко - чемпіон світу з греко-римської боротьби
Спорт 24.08.2025 20:13:11
Єгор Якушенко - чемпіон світу з греко-римської боротьби
Читати
Ракети «Фламінго» можуть обнулити стратегічну глибину, якою досі користується Росія, - експерт
Технології 24.08.2025 20:02:34
Ракети «Фламінго» можуть обнулити стратегічну глибину, якою досі користується Росія, - експерт
Читати

Популярнi статтi