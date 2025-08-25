Удари вглиб Росії: як Україна обходить обмеження США

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила заборонити Україні застосування далекобійних ракет ATACMS та британських Storm Shadow по території Росії. Метою цього кроку називають схиляння російського диктатора до серйозних мирних переговорів. Однак, як відзначає The Telegraph, не варто переоцінювати вплив цієї заборони на хід війни. Обмеження стає менш критичним для України, оскільки Київ розвиває власну оборонну промисловість.

Минулого року після зняття обмеження на удари торік ракети ATACMS «завдали серйозної шкоди» низці збройових заводів і складів боєприпасів на території Росії, зазначав адмірал Роб Бауер, вищий військовий офіцер НАТО.

Проте завжди залишалося питання масштабу. Поставок цих далекобійних ракет ніколи не вистачало для ведення Києвом тривалої повітряної кампанії: З жовтня 2023 року Пентагон поставив Україні майже 500 ракет ATACMS. За даними The New York Times, на сьогодні в арсеналі Києва залишилося лише близько 50 ракет.

Заборона на застосування ATACMS не позбавила Київ можливості вражати цілі в глибині Росії. Замість цього Україна використала арсенал безпілотників, завдяки чому було спалено мільйони фунтів пального, а ціни на російський бензин різко зросли. «Враховуючи, що Україна фактично посилила удари всередині Росії, ця заборона не стала для них великою проблемою», — заявив Андерс Пак Нільсен, військовий аналітик Данської академії оборони.

Київ усвідомив, що не можна повністю покладатися на підтримку США. Зокрема, Україна розробила власну крилату ракету «Фламінго», яка здатна вражати цілі на відстані до 3000 км. «Ця ракета повністю позбавляє від необхідності схвалення США і дозволяє уражати відносно захищені цілі, включно з районами Санкт-Петербурга», — повідомляє видання.

Хоча «Фламінго» не перевищує швидкістю Storm Shadow чи ATACMS, достатнє виробництво цих ракет може зробити наступний етап війни значно складнішим для Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна має свою потужну далекобійну зброю.