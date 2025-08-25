﻿
Венс назвав червоні лінії для США в гарантіях безпеки для України

Сполучені Штати не планують відправляти свої війська в Україну в межах майбутніх гарантій безпеки. «Президент Дональд Трамп висловився абсолютно чітко: на території України не буде американських військовослужбовців. Водночас Сполучені Штати залишатимуться активним учасником процесу, аби забезпечити українців впевненістю та гарантіями безпеки, а також створити для Росії умови, за яких вона буде готова завершити війну», – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю програмі Meet the Press телеканалу NBC News.

За його словами, до завершення бойових дій говорити про повноцінні гарантії безпеки ще зарано.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про необхідність участі Москви у виробленні гарантій для України, віцепрезидент підтвердив, що росіяни долучатимуться до переговорів щодо завершення війни. «Звичайно, вони братимуть участь у перемовинах про припинення війни. Це природно, що в них буде своя зацікавленість у питанні безпеки, і вони висловлюватимуть свою позицію. Але це жодним чином не означає розміщення російських військ в Україні», – підкреслив Венс.

Як повідомляло раніше ForUa, раніше Венс заявляв, що у Кремлі розуміють, що Україна матиме територіальну цілісність після війни.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

