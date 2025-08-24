﻿
Полiтика

Не Росії вирішувати, як гарантувати майбутній суверенітет, свободу й незалежність України, – Карні

Жодні безпекові гарантії Україні не можуть передбачати обмежень на рух країни шляхом євроатлантичної інтеграції. Про це на пресконференції у Києві заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, передає Ukrinform

“Перш за все необхідне припинення вогню, мають зупинитися вбивства. Довкола цього існуватимуть умови: присутність Збройних сил України, відсутність обмежень на рух України до НАТО та ЄС”, - сказав Карні.

Він наголосив на важливості зовнішніх безпекових гарантій для України. “Це урок, що ми винесли з Мінська у 2014-му. Це історичний досвід, який полягає у тому, що треба не довіряти й перевіряти, а стримувати й зміцнювати. Основа цього зміцнення й стримування - безпекові гарантії”, - зазначив премʼєр.

З огляду на це, Карні привітав “відкритість президента Трампа до певної участі США в цьому”. “Обговорення умов і деталей цього відбувається прямо зараз”, - зауважив Карні.

Він додав, що “не Росії вирішувати, як гарантувати майбутній суверенітет, свободу й незалежність України”. “Це - рішення України та її партнерів”, - підсумував глава канадського уряду.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Марк Карніагресія рфУкраїна-НАТОУкраїна-ЄСгарантії безпеки для України
