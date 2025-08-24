McDonald’s залишається найдорожчою ресторанною мережею у світі

McDonald’s утримує беззаперечне лідерство серед найбільш цінних ресторанних мереж світу. За даними Boardroom, капіталізація компанії сягає $224,7 млрд, що майже вчетверо перевищує показник найближчого конкурента — мережі Chipotle ($58,4 млрд).

До трійки лідерів також увійшли Yum! Brands ($41,3 млрд), які володіють Taco Bell, KFC та Pizza Hut.

У п’ятірці найцінніших ресторанних холдингів опинилися:

Restaurant Brands International (Tim Hortons, Burger King, Popeyes) — $29,2 млрд,

Darden Restaurants (Olive Garden, Longhorn, Ruth’s Chris) — $24,4 млрд.

У десятку також увійшли: Yum China, Domino’s Pizza, Texas Roadhouse, японська Zensho Holdings та китайська мережа Hai Di Lao Hot Pot.

Водночас McDonald’s оголосив про зниження цін у США після критики щодо занадто дорогого меню. З вересня вісім комбо стануть дешевшими приблизно на 15% завдяки новим наборам «Extra Value Meals» за $5 та $8. Таким чином компанія прагне відновити репутацію бренду як доступного та ще більше зміцнити свою першість на світовому ринку.