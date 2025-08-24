﻿
61% поляків проти відправлення військ в Україну, – опитування

Поляки здебільшого не підтримують ідею відправлення своїх військовослужбовців до України у складі можливих миротворчих сил. Про це свідчить опитування SW Research для порталу rp.pl.

На запитання: “Якщо в Україні з’являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?” – 61,1% опитаних відповіли негативно.

Позитивно поставилися до цієї ідеї 17,3% респондентів, ще близько 22% не визначилися.

Найчастіше проти відправлення військ висловлювалися мешканці невеликих міст: до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші опитані (68,6%).

Найбільше прихильників ідеї відправлення польських військових в Україну серед респондентів із базовою професійною освітою (27,2%) та у віковій групі 35–49 років (20,9%).

 

 Автор: Сергій Ваха

війна в Україніагресія рфУкраїна-Польщамиротворча місія в Україні
