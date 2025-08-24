Посадовцям Хмельниччини оголосили 39 підозр через мільйонні збитки місцевим бюджетам

У Хмельницькій області правоохоронці повідомили міським і сільським головам, депутатам, посадовцям та підрядникам 39 підозр через заподіяння місцевим бюджетам мільйонних збитків. Про це генпрокурор України Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

«Хмельниччина. Мільйонні збитки, 39 підозр. Міські і сільські голови, депутати, посадовці та підрядники підозрюються у зловживаннях в бюджетній сфері: розтрата коштів громад, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення та службова недбалість», - ідеться у повідомленні.

Зокрема, Нетішинський міський голова допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості. Дунаєвецька міська голова, інженер з технічного нагляду та підрядник – завищили обсяг та вартість виконаних робіт під час капремонту вулиць. Берездівський сільський голова з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті бюджетних коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. А Судилківська сільська голова у заволодінні коштами бюджету при капремонті школи.

Депутат Кам’янець-Подільської міськради (колишній керівник міської лікарні) та ексдиректор Департаменту містобудування Кам’янець-Подільської міськради – незаконно передали корпус лікарні забудовнику для будівництва на його місці багатоповерхівки. Депутат міської ради - директор шепетівського комунального підприємства - та фахівець з державних закупівель розтратили кошти громади при закупівлі автомобілів.

Також правоохоронці викрили екскерівницю одного з департаментів Хмельницької ОДА на розтраті бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. Послуга оплачена, умови договору - не виконані. Два екскерівники Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради та інженер технагляду викриті на розтраті при капремонті стадіону. Начальник управління капбудівництва Нетішинської міської ради заволодів коштами при реконструкції освітнього закладу.

У сфері освіти викриті керівники дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів. Вони уклали договори про опалення влітку. Наслідок – договори фіктивні, кошти громади розтрачені. Два бухгалтери державного навчального закладу профтехосвіти безпідставно нараховували собі надбавки. Схожа ситуація з директором обласної комплексної ДЮСШ – призначав собі премії.

«Підготовлено клопотання про обрання запобіжних закладів. Слідчі дії в провадженнях тривають. Працюємо далі», - додав Кравченко.

