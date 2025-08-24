Україна має характер, – Зеленський у День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу України зі столичного Майдану незалежності, вказавши, що у цьому місці кожен символ говорить про незалежність нашої держави.

Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні до народу України з нагоди Дня Незалежності.

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що задля такої мети варто жити. «За це і стоїмо», - сказав глава держави.

Як повідомляв ForUA, 24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави. Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність. Цього року найбільше національне свято Україна вчетверте відзначає в умовах повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти українського народу.