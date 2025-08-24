Гарантії безпеки для України з боку Туреччини

Туреччина розглядає питання відправлення своїх військовослужбовців на територію України у рамках гарантій безпеки. Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял.
За його словами, Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря.
Водночас Туреччина розглядає потенційне відряджання своїх військових до України в рамках гарантій безпеки.
Посол розповів, що вчора зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, з яким відбулася дуже гарна розмова.
Джелял зазначив, що Анкара також розглядає пропозиції про участь у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.
Він стверджує, що Туреччина – одна з понад 10 країн, які вже розглядають потенційне відправлення своїх військових до України як стабілізаційний фактор і гарантію для запобігання повторної агресії Росії у разі досягнення мирної угоди.
На думку посла, Туреччина досі залишається одним з найкращих майданчиків для переговорів на рівні делегацій та лідерів.Автор: Сергій Ваха