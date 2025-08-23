Зеленський пообіцяв українцям, що країна не подарує свою землю окупантам

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора і підкреслив, що Україна не подарує свою землю окупантам.

На цьому глава держави наголосив під час урочистих заходів до Дня Державного Прапора.

«Наш прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наш прапор символізує сьогодні найдорожче для сотень тисяч воїнів, чоловіків і жінок, які захищають країну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї держави. Для людей, які повертаються з російського полону, він стає символом порятунку.

«Немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали би наш український прапор. Всюди, де життя є справді цінністю, партнерство з Україною стає цінністю. Україна об'єднує найкращих. І вже зробила спільною думкою багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй», - заявив Президент.

Окремо він подякував усім, хто бореться заради нашої держави.

«Ми дякуємо всім, хто працює в інтересах України і нашої з вами незалежності. Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов'язково пам'ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором в руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях», - наголосив Зеленський.

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Свято встановлене «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й започатковано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.