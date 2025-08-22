Спецпосланець США Кіт Келлог знову летить до України, – Reuters

Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде невдовзі в Україну. Його візит запланований на суботу, 23 серпня.

Відповідну інформацію повідомив журналіст агентства Reuters Грем Слеттері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію у соцмережі Х.

Журналіст вищезгаданого агентства із посиланням на власні джерела повідомив, що Кіт Келлогг завтра вирушає до Києва для участі в молитовному сніданку, і церемоніях з нагоди Дня Незалежності, який пройде 24 серпня.

– Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки, – ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що активні обговорення стосовно надання гарантій безпеки Києву у разі укладення мирної угоди з Росією розпочалися саме після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і європейських лідерів у Вашингтоні.

Додамо також, що Кіта Келлога не було на нещодавній зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що російська сторона сприймає його як політика, що симпатизує Україні.

ForUA нагадує, Кіт Келлог прибув до України 14 липня, але покинув її 16 липня, хоча планував залишитися на тиждень. Тоді він зустрівся з Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим, а також Кирилом Будановим.

Також тоді Кіт Келлог мав особисту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вони зокрема обговорили угоду НАТО зі США, яка прискорює постачання американської зброї в Україну.

Також спецпредставник приїздив до України 19 лютого. Тоді у межах візиту він відвідав військовий госпіталь в Ірпені. Також він зустрічався з Андрієм Єрмаком, Олександром Сирським та керівниками розвідок.