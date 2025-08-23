"Володар кілець: Полювання на Голлума": Елайджа Вуд та Ієн Мак-Келлен знімуться у фільмі

Актори Елайджа Вуд та Ієн Мак-Келлен повернуться на простори Середзем'я у фільмі "Володар перснів: Полювання на Голлума".

Цю інформацію особисто підтвердив "Гендальф". Він та його вірний гобіт Фродо Бегінс повернуться у новому фільмі разом із Енді Серкісом, який в оригінальній кінотрилогії звграв Голлума, і, за чутками, Вігго Мортенсеном, який знову втілить образ Арагорна, повідомляє TMZ.

Обіцяють одразу дві частини, які глибше розкриють історію Голлума. Зйомки стартують 2026 року. Прем'єра запланована на грудень 2027 року.

Режисер і сценарист фільмів "Володар перснів" і "Хоббіт" Пітер Джексон, а також його співавтори за сценарієм Френ Уолш та Філіпа Бойєнс виступлять продюсерами нового фільму та візьмуть участь у кожному етапі роботи над картиною.

Про те, що Warner Bros. збирається зняти серію нових фільмів у рамках всесвіту "Володаря перснів" та за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна, компанія повідомила у лютому 2023 року.

Попередні шість фільмів Пітера Джексона за мотивами творів Толкіна - Володар перснів" та "Гобіт" - зібрали у світовому прокаті майже $6 млрд - приблизно $3 млрд за кожну трилогію. У 2004 році заключний фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримав 17 премій "Оскар", у тому числі в номінаціях "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

У 2022 році на стрімінг-сервісі Amazon Prime Video вийшов перший сезон серіалу "Володар перснів: Персні влади" за мотивами всесвіту Толкіна. Дія "Персня влади" розгортається за тисячі років до трилогій Джексона.