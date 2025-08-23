За допомогою таборів CyberWizard Естонія долає гендерну нерівність у сфері кібербезпеки

Третій рік поспіль в естонському місті Кетна було організовано табір, який зібрав 87 дівчат віком 13–16 років. 33 з них – естонські підлітки, а 54 дівчини приїхали з дев'яти інших країн.

Як пише видання Postimees, ідея організувати табір під назвою CyberWizard виникла через брак фахівців у галузі кібербезпеки і в процесі пошуків шляхів виховання нового покоління було ухвалено рішення запросити тих, кого досі не запрошували, тобто дівчат-підлітків. Адже у сфері кібербезпеки все ще існує значна гендерна нерівність – близько 80% працівників є чоловіками, а міжнародний табір з кібербезпеки для дівчат націлений змінити цю ситуацію.

Отже, цього року табір зібрав 87 дівчат віком 13–16 років. Серед учасниць були і 6 дівчат з України. Їхню подорож ініціювала виконавча директорка ВГО "Поруч" Марія Тищенко, а супроводжувала досвідчена педагогиня Луцького ліцею ім. Модеста Левицького Ірина Дмитренко.

Протягом п'яти днів дівчата брали участь у семінарах і слухали лекції, всі з яких були пов’язані з розвитком навичок кібербезпеки. Крім того неймовірну атмосферу організатори створювали і вечорами під час різноманітних активностей, а в перервах між заняттями діти навіть ходили у похід помилуватися природою Естонії.