﻿
Суспiльство

За допомогою таборів CyberWizard Естонія долає гендерну нерівність у сфері кібербезпеки

За допомогою таборів CyberWizard Естонія долає гендерну нерівність у сфері кібербезпеки

Третій рік поспіль в естонському місті Кетна було організовано табір, який зібрав 87 дівчат віком 13–16 років. 33 з них – естонські підлітки, а 54 дівчини приїхали з дев'яти інших країн. 

Як пише видання Postimees, ідея організувати табір під назвою CyberWizard виникла через брак фахівців у галузі кібербезпеки і в процесі пошуків шляхів виховання нового покоління було ухвалено рішення запросити тих, кого досі не запрошували, тобто дівчат-підлітків. Адже у сфері кібербезпеки все ще існує значна гендерна нерівність – близько 80% працівників є чоловіками, а міжнародний табір з кібербезпеки для дівчат націлений змінити цю ситуацію.

Отже, цього року табір зібрав 87 дівчат віком 13–16 років. Серед учасниць були і 6 дівчат з України. Їхню подорож ініціювала виконавча директорка ВГО "Поруч" Марія Тищенко, а супроводжувала досвідчена педагогиня Луцького ліцею ім. Модеста Левицького Ірина Дмитренко. 

Протягом п'яти днів дівчата брали участь у семінарах і слухали лекції, всі з яких були пов’язані з розвитком навичок кібербезпеки. Крім того неймовірну атмосферу організатори створювали і вечорами під час різноманітних активностей, а в перервах між заняттями діти навіть ходили у похід помилуватися природою Естонії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЕстоніягендерМарія ТищенкокібербезпекаВГО ПоручІрина ДмитренкоCyberWizard
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп вважає, що Україні доведеться прийняти угоду на умовах Росії, - Politico
Полiтика 22.08.2025 18:38:55
Трамп вважає, що Україні доведеться прийняти угоду на умовах Росії, - Politico
Читати
В Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство
Свiт 22.08.2025 18:07:47
В Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство
Читати
Україна втрачала в липні майже 20 квадратних кілометрів за добу
Війна 22.08.2025 17:54:10
Україна втрачала в липні майже 20 квадратних кілометрів за добу
Читати

Популярнi статтi