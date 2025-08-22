У Раді зареєстровано законопроєкт про виїзд чоловіків 18-22 років з України, – Веніславський

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13685, який стосується дозволу чоловікам віком від 18 до 22 років вільно виїжджати з України. Цей документ можуть розглянути вже у вересні 2025 року.

Інформацію про це підтвердив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

Як зазначається, мета законопроєкту №13685 полягає у тому, щоб дати можливість молодим українцям, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом наступних кількох років, вільно переміщатися з батьківщини та додому.

– Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23 роки, а в наступному 24 роки – їм можна обмежити свободу пересування. А іншим – не можна, – сказав Веніславський.

За словами нардепа та одного з авторів законопроєкту, українські чоловіки можуть вільно пересуватися, поки їм не виповниться 23 роки.

Проте він наголосив, що у разі ухвалення документа громадяни віком від 18 до 22 років зможуть вільно виїжджати з території України, тобто без додаткових умов на кшталт навчання чи інших.

Як стверджує Веніславський, момент щодо 23 років не остаточний. Народний депутат пояснив, що це залежить від позиції українських військових і того, чи буде змінено текст до другого читання.

Федір Веніславський підтвердив, що за умови рекомендації профільного комітету законопроєкт може бути проголосований у першому читанні вже у вересні.

На думку члена комітету Ради, буде підтримка подібної ініціативи, оскільки з початку року тривають дискусії про необхідність вирішення цього питання.

Народний депутат пояснив, що особисто спілкувався з представниками багатьох політичних сил – всі цю ідею підтримують.