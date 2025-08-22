Трамп вважає, що Україні доведеться прийняти угоду на умовах Росії, - Politico

Кілька днів тому президент Дональд Трамп оголосив, що лідери Росії та України домовилися зустрітися, що підтвердить його недавні саміти на Алясці та в Білому домі. Але в останні три дні лідери обох сторін відступали у свої кути, пише Politico.

Розмови між США та європейськими союзниками про післявоєнні оборонні зобов'язання для України лише розкрили складність і невизначеність щодо майбутніх оборонних зобов'язань. І Кремль публічно кинув холодну воду на твердження Трампа про те, що Москва все більше відкрита для нових гарантій безпеки, одночасно нарощуючи ракетні удари по Україні. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров назвав трансатлантичні переговори "дорогою в нікуди" в середу.

Трамп висловлює впевненість соратникам, що переговори все ще тривають, за словами чиновника Білого дому, який, як і інші в цій історії, отримав анонімність для обговорення приватних розмов.

"Поки [Трамп] відчуває, що розмови рухаються вперед, він вважає, що це добре", - сказав він.

Трамп і його команда з національної безпеки "продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами для двосторонньої зустрічі", сказав чиновник Білого дому.

Президент США, звичайно, вже деякий час веде переговори на публіці. І він, за словами трьох людей, знайомих з його мисленням, неохоче тисне на президента Росії Владіміра Путіна, переконаний, що у нього більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.

"Він давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні і повинна бути втягнута в мирні переговори", - сказав один з колишніх чиновників адміністрації. "Україна, з іншого боку, в значній мірі покладається на США за зброю і розвідку. Так що є більше точок тиску, щоб змусити їх прийняти угоду".

Це було сенсом загадкового посту Трампа в соціальних мережах у четвер, який стверджував: «Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-загарбників ... Немає шансів на перемогу!» За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Трамп не посилав Путіну попередження про те, що він розгляне можливість сильного озброєння України, якщо мирні переговори проваляться, але пояснює відсутність у України важелів впливу на переговорах як провину свого попередника.

Колишній президент Джо Байден, чия адміністрація не хотіла відправляти певну зброю в Україну і іноді обмежувала її використання, "не дозволив би Україні дати відсіч, а лише захистити", - написав Трамп. «Як це спрацювало?»

Трамп, як продовжив високопоставлений чиновник, вважає, що Україні доведеться прийняти угоду в основному на умовах Росії, щоб закінчити війну.

У приватному коментарі президенту Франції Еммануелю Макрону під час саміту в понеділок у Східній кімнаті, який вихопив працюючий поблизу мікрофон, Трамп сказав, що він вважає, що Путін "хоче укласти угоду ... як божевільно, як це не звучить". Але Путін, який протягом декількох місяців ігнорував прагнення Трампа до миру під час ескалації нападів на цивільне населення України, ще не продемонстрував жодних ознак того, що віра президента в нього - і його інтерес до миру - виправдана.

Одне з найважчих бомбардувань Росії з початку війни сталося в четвер, коли 574 безпілотники вразили цілі на заході України, включаючи американський завод електроніки.

Представник міністра закордонних справ Франції заявив, що ескалація нападів "ілюструє відсутність у Росії будь-яких справжніх намірів серйозно брати участь у мирних переговорах".

Президент України Володимир Зеленський погодився у своїй заяві в четвер, написавши, що росіяни "намагаються відійти від необхідности проведення зустрічі, вони не хочуть закінчувати цю війну".

"Путін нічого не розуміє, крім сили і тиску", - продовжив Зеленський, додавши, що Трамп "абсолютно правий, кажучи: це потрібно робити не тільки в обороні".

Але Трамп, навіть коли він розчарувався в Путіні протягом останніх місяців, не хотів посилювати тиск, вводячи нові економічні санкції, вважаючи, що цього буде недостатньо, щоб стримати Путіна. І, за словами чиновника Білого дому, публічні коментарі Лаврова не обов'язково відображають приватні, триваючі дискусії.

Лавров відкинув ідею вирішення гарантій безпеки для України без Росії. "Це не спрацює", - сказав він.