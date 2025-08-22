Сполучені Штати планують взяти участь у пісенному заході «Інтервідєніє», що відбудеться у Москві у вересні. Америку представлятиме Брендон Говард, відомий під сценічним ім’ям B. Howard, повідомляє Politico.

Навколо особистості Говарда довгий час ходили чутки, що він є сином Майкла Джексона, проте підтверджених доказів цьому немає. Організатори конкурсу у Telegram наголосили, що «музика Говарда долає кордони та об’єднує культури».

Росію на конкурсі представлятиме Шаман (справжнє ім’я — Ярослав Дронов) — співак-популіст і відкритий прихильник війни, який перебуває під санкціями ЄС за участь у концертах, організованих Кремлем.

Серед інших учасників конкурсу: Білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар та Казахстан.

Міністерство закордонних справ України вже заявило, що розглядає цей конкурс як інструмент ворожої пропаганди та засіб виправдання агресивної політики Російської Федерації.

За оцінками експертів, «Інтервідєніє» є спробою Москви створити власний культурний захід на кшталт «Євробачення», який просуватиме проросійські меседжі та легітимізуватиме політику Кремля на міжнародній арені.

Довідка: «Інтервідєніє» — радянська альтернатива «Євробаченню», проводилося з 1965 по 1980 рік у комуністичній Чехословаччині. Путін відновив конкурс у 2025 році, призначивши віцепрем’єра Дмітрія Чєрнишенко головою оргкомітету. З «Євробачення» росію було виключено після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як повідомляло раніше ForUa, столиця Австрії офіційно стане містом-господарем ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 12, 14 та 16 травня 2026 року.