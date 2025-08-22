﻿
Війна

Пожежа в Мукачеві після атаки РФ триває вже другу добу: постраждали 21 людина

Пожежа в Мукачеві після атаки РФ триває вже другу добу: постраждали 21 людина

Внаслідок російського обстрілу Мукачево, Закарпатська область, постраждали 21 людина. Ліквідація пожежі на підприємстві триває вже другу добу: для цього залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги Укрзалізниці, повідомляє ДСНС України.

«Закарпаття: триває ліквідація пожежі у Мукачеві, що виникла внаслідок російського обстрілу. Уже постраждали 21 людина», — зазначили у ДСНС.

Атака сталася 21 серпня. Серед уражених об’єктів — завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що військового сенсу в таких атаках немає. Це лише спроба залякати населення та затягнути війну. Обстріл демонструє, що РФ продовжує наносити удари по цивільній та промисловій інфраструктурі на заході України, нехтуючи міжнародними нормами та безпекою мирного населення.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДСНСобстріли Українипожежа в Мукачевіобстріл Мукачевогасіння пожежізавод "Флекстронікс"
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Дітей без щеплень можуть відсторонити від навчання
Суспiльство 21.08.2025 21:35:56
Дітей без щеплень можуть відсторонити від навчання
Читати
Путін звузив свої претензії на українські території, – Reuters
Полiтика 21.08.2025 21:16:14
Путін звузив свої претензії на українські території, – Reuters
Читати
Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась, – Зеленський
Полiтика 21.08.2025 20:57:31
Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась, – Зеленський
Читати

Популярнi статтi