Пожежа в Мукачеві після атаки РФ триває вже другу добу: постраждали 21 людина

Внаслідок російського обстрілу Мукачево, Закарпатська область, постраждали 21 людина. Ліквідація пожежі на підприємстві триває вже другу добу: для цього залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги Укрзалізниці, повідомляє ДСНС України.

«Закарпаття: триває ліквідація пожежі у Мукачеві, що виникла внаслідок російського обстрілу. Уже постраждали 21 людина», — зазначили у ДСНС.

Атака сталася 21 серпня. Серед уражених об’єктів — завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що військового сенсу в таких атаках немає. Це лише спроба залякати населення та затягнути війну. Обстріл демонструє, що РФ продовжує наносити удари по цивільній та промисловій інфраструктурі на заході України, нехтуючи міжнародними нормами та безпекою мирного населення.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.