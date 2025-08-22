Погода 22 серпня: дощі, грози та шквали, до +33°

Сьогодні в Україні буде хмарно із проясненнями, у більшості областей очікуються дощі та грози, в окремих районах можливий град і шквали 15-20 м/с

У західних, північних, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях - помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомили синоптики.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у західних областях + 17-22°, у північних +20-25°, на решті території +28-33°.

У Києві очікується помірний дощ, можлива гроза. В області - помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці + 21-24°. На Київщині +20-25°.