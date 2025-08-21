Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні

Президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

В інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу американський лідер заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України – це "жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової війни".

На запитання, чи вдасться досягти миру в Україні, Трамп відповів, що дасть знати, "скажімо, протягом двох тижнів".

"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав президент США.

ForUA нагадує, під час зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні розмістили велику карту України. На мапі були позначені окуповані Росією території.