Трамп хоче, щоб Україна «завдала удару у відповідь»

На початку цього тижня світ ще вірив у можливість серйозних мирних переговорів між Україною та Росією. За кілька днів ці надії знову згасають. Тепер президент США Дональд Трамп загрожує російській стороні у новому посту у своїй соціальній мережі «Правда», пише Bild.de.

Трамп буквально сказав: «Дуже важко, якщо неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта. Це як велика спортивна команда, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі. Шансів на перемогу нема! Те саме з Україною та Росією».

Трамп продовжив: «Корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ДАТИ ВІДПОРИ, він лише ЗАХИЩував її. Як це працювало? Як би там не було, це війна, яка б НІКОЛИ не почалася, якби я був президентом — НУЛЬОВІ ШАНСИ. Цікаві часи на нас чекають! Президент DJT».

Чи Трамп натякає на зміну лінії США? Можливо, він загрожує постачанням американської далекобійної зброї Києву?

За словами інсайдерів, можливий інший сценарій: Трамп, можливо, дав Україні зелене світло на новий наступ. Минулого року українські військові застали російську армію зненацька раптовим наступом на Курській дузі і були відбиті лише у лютому.

Трамп втрачає терпіння у відносинах із Путіним

Пост принаймні показує, що після нещодавніх російських атак Трамп знову втрачає терпіння щодо свого московського колеги. Трамп зробив цю заяву після зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним (72) на Алясці минулого тижня та повторного дзвінка йому після зустрічі глав європейських держав та урядів у Вашингтоні у понеділок.

Мета: посадити Путіна та президента України Володимира Зеленського (47) за стіл переговорів, а незабаром після цього приєднатися до них на тристоронньому саміті для укладання угоди. Або, висловлюючись мовою Трампа: довести угоду до досконалості. Але надії на це майже не лишилося.

Путін бомбить, Лавров допитує Зеленського

Британська газета Guardian повідомляє, що Трамп хоче відмовитися від планів можливої ​​зустрічі Путіна та Зеленського. Після українського саміту він уже заявляв, що очікує на «легше» рішення війни.

Начебто для того, щоб довести небажання Росії вести серйозні переговори, Путін продовжував безжально бомбардувати Україну всю ніч до четверга: Росія бомбила сусідню країну, використовуючи 614 безпілотників та ракет, вибухи сталися, зокрема, у Києві, а також у Львові, місті на заході України.

І: У четвер російська сторона вже не вперше поставила під сумнів легітимність Зеленського. Міністр закордонних справ Сергій Лавров (75) заявив, що Путін принципово готовий до зустрічі із Зеленським, але лише за певних умов: усі питання мають бути попередньо прояснені експертами. Крім того, постало питання про повноваження Зеленського підписати мирну угоду.

Путін також неодноразово висловлював сумніви щодо легітимності Зеленського, оскільки термін його повноважень спливав у травні 2024 року. Однак через війну президентські вибори досі не відбулися, що є законним в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні.