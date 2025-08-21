Гендиректор OpenAI анонсував нову модель ШІ GPT-6

Гендиректор OpenAI Сем Альтман анонсував підготовку нового покоління штучного інтелекту – GPT-6, чекати якого доведеться недовго.

CEO компанії заявив, що нова модель буде більш персоналізованою та адаптивною, зможе враховувати вподобання користувачів і навіть дасть змогу створювати чат-боти із конкретним тоном та характером.

Що відомо про GPT-6

Альтман наголосив, що ключовою особливістю майбутніх версій стане саме пам’ять. ChatGPT має навчитися запам’ятовувати індивідуальні особливості користувачів – їхні звички, рутини та інтереси, повідомляє CNBC.

– Людям потрібна пам’ять. Вони хочуть продукт, який може їх зрозуміти, – зазначив Сем Альтман.

За його словами, OpenAI співпрацює з психологами для вимірювання впливу ШІ на добробут користувачів, хоча результати цих досліджень поки що не оприлюднені.

Водночас гендиректор OpenAI зауважив, що ChatGPT має залишатися ідеологічно нейтральним, дотримуючись вимог останнього указу адміністрації Трампа. Втім, користувачі отримають змогу налаштовувати його політичний або культурний “курс”: від “суперпрогресивного” до консервативного.

Проблеми GPT-5 і виклики для майбутнього

Заяви Альтмана пролунали на тлі критики запуску GPT-5. Частина користувачів скаржилася, що модель стала холоднішою та менш корисною. OpenAI довелося внести оновлення, яке зробило тон спілкування “теплішим”.

Окремо очільник компанії визнав проблеми із безпекою. Зараз тимчасова пам’ять ChatGPT не має шифрування, що створює ризики витоку чутливої інформації. Можливість шифрувати можуть додати в майбутньому, але конкретних термінів немає.

Особливий захист, за словами Сема Альтмана, потрібен у випадках медичних чи юридичних консультацій.