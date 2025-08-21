Арсенал ЗСУ поповнюють понад 100 нових зразків дронів

Міністерство оборони України повідомило про допуск до експлуатації у підрозділах ЗСУ понад 80 вітчизняних дронів на оптоволокті та 25 зразків беспілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів, більшість з яких є мисливцями за ворожими БпЛА.

Масове виробництво і використання дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.

На відміну від звичайних безпілотників, які керуються через радіосигнал, оптоволоконні БпЛА мають різні конструкції та можуть нести різне бойове навантаження.

Вони створені для найскладніших ділянок фронту, де ворог активно застосовує глушіння та намагається “посадити” дрони.

Пріоритетним завданнням оборонного відомства в умовах війни в Україні є масштабування виробництва найефективніших зразків озброєння для ЗСУ.

– Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БпЛА з оптоволоконним каналом керування та безпілотники- перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів, – розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Раніше ForUA повідомляв, що у липні Міноборони схвалило близько 140 видів нового озброєння і військової техніки.

Це боєприпаси, безпілотні авіаційні системи, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ/РЕР, а також засоби оптичного обладнання та зв’язку, автомобільна техніка та бронетранспорт.

Переважна більшість цих розробок створена вітчизняними виробниками.