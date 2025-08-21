Українські військові «зрізали» виступ окупаційних сил рф під Добропіллям, що на Донеччині.

Про це в коментарі hromadske розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«По виступу під Добропіллям: “ріжки” зрізали, але в нижній частині виступу ще присутні росіяни. Поки що росіяни відносно рівномірно атакують Добропілля та Покровськ, та намагаються рватися в бік Костянтинівки», — розповів він.

Трегубов розповів, що саме місто Добропілля — майже порожнє.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони продовжують проведення стабілізаційних заходів на Добропільському напрямку. Там працюють військові із частин і підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1 корпусу НГУ «Азов».

Лише за три останні доби безповоротні втрати окупантів там склали 206 людей (загалом з початку операції, 4 серпня — 1116), санітарні втрати — 73 людини (загалом — 412), 1 окупанта взяли в полон (разом — 38).

Також росіяни за ці дні втратили значну кількість техніки та озброєння: 3 танки (загалом — 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- та мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).

За період операції зачищено населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.