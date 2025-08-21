Безкоштовне харчування для всіх учнів 1-11 класів: в Україні анонсували масштабну реформу

В Україні готуються до значного розширення програми шкільного харчування. Вже з наступного року всі учні 1-11 класів зможуть отримувати безкоштовні гарячі обіди. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, а також підтвердила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує ForUА.

Це рішення стало наступним кроком у межах масштабної реформи шкільного харчування, яка розпочалася кілька років тому. За словами Олени Зеленської, мета цієї ініціативи — не лише оновити харчоблоки та меню, але й надати дітям відчуття стабільності та турботи, що особливо важливо в умовах війни.

На сьогодні реформа вже дала помітні результати:

Модернізація інфраструктури: Оновлено понад 1000 шкільних харчоблоків.

Навчання кухарів: Більше ніж 6500 кухарів пройшли спеціалізовані курси в кулінарних хабах.

Безкоштовні обіди: 1,5 мільйона учнів початкових класів уже щодня отримують безкоштовне харчування.

Олена Зеленська підкреслила, що "шкільний обід сьогодні – це не лише про здоров’я, а й про підтримку, захищеність і спільну відповідальність громади, вчителів та батьків".

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, своєю чергою, заявила, що уряд активно працює над реалізацією цієї мети. Для впровадження безкоштовного харчування для всіх школярів будуть шукатися додаткові ресурси в державному бюджеті.

Це рішення має на меті забезпечити якісним харчуванням усіх учнів, незалежно від їхнього віку, що сприятиме їхньому здоров’ю та успішному навчанню.

