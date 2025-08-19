Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі

За минулий тиждень, порівняно з попереднім, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла втричі і склала 3 540 нових випадків Covid-19.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.
За словами експерта, якщо порівнювати ситуацію з попереднім роком, то тоді за тиждень медики реєстрували до 15 тис. випадків захворювання. Цьогоріч показники значно нижчі.
Олексій Даниленко поінформував про основні причини захворюваності. Це, зокрема:
- зниження рівня імунітету – як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання;
- міграція та активні подорожі;
- недотримання заходів індивідуального захисту;
- поява нових варіантів вірусу.
– Ми реєструємо на території України нові штами вірусу – це Stratus і вже є два випадки Nimbus, – поінформував Даниленко.
Експерт зауважив, що можуть бути ускладнення, особливо у груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до більш важкого перебігу захворювання.
За його словами, в переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично вона схожа з класичною клінікою Covid-19.
Даниленко додав, що нові штами коронавірусу характеризуються тим, що легше поширюються серед дітей та молоді саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є однією з причин легшого і швидшого зараження.
Експерт закликав дотримуватися таких порад при виявленні захворювання:
- при появі перших симптомів захворювання потрібно залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку оточуючих;
- звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням;
- використовувати засоби індивідуального захисту в місяцях скупчення людей, особливо при наявності громадян з симптомами захворювання.