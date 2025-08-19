﻿
Здоров'я

Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі

Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі

За минулий тиждень, порівняно з попереднім, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла втричі і склала 3 540 нових випадків Covid-19.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За словами експерта, якщо порівнювати ситуацію з попереднім роком, то тоді за тиждень медики реєстрували до 15 тис. випадків захворювання. Цьогоріч показники значно нижчі.

Олексій Даниленко поінформував про основні причини захворюваності. Це, зокрема:

  • зниження рівня імунітету – як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання;
  • міграція та активні подорожі;
  • недотримання заходів індивідуального захисту;
  • поява нових варіантів вірусу.

– Ми реєструємо на території України нові штами вірусу – це Stratus і вже є два випадки Nimbus, – поінформував Даниленко.

Експерт зауважив, що можуть бути ускладнення, особливо у груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до більш важкого перебігу захворювання.

За його словами, в переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично вона схожа з класичною клінікою Covid-19.

Даниленко додав, що нові штами коронавірусу характеризуються тим, що легше поширюються серед дітей та молоді саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є однією з причин легшого і швидшого зараження.

Експерт закликав дотримуватися таких порад при виявленні захворювання:

  • при появі перших симптомів захворювання потрібно залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку оточуючих;
  • звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням;
  • використовувати засоби індивідуального захисту в місяцях скупчення людей, особливо при наявності громадян з симптомами захворювання.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

хворобаCOVID-19коронавірусНовини медициниінфекція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Полiтика 19.08.2025 19:01:21
Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Читати
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Полiтика 19.08.2025 18:45:40
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Читати
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Полiтика 19.08.2025 18:33:24
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Читати

Популярнi статтi