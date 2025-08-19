Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі

За минулий тиждень, порівняно з попереднім, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла втричі і склала 3 540 нових випадків Covid-19.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За словами експерта, якщо порівнювати ситуацію з попереднім роком, то тоді за тиждень медики реєстрували до 15 тис. випадків захворювання. Цьогоріч показники значно нижчі.

Олексій Даниленко поінформував про основні причини захворюваності. Це, зокрема:

зниження рівня імунітету – як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання;

міграція та активні подорожі;

недотримання заходів індивідуального захисту;

поява нових варіантів вірусу.

– Ми реєструємо на території України нові штами вірусу – це Stratus і вже є два випадки Nimbus, – поінформував Даниленко.

Експерт зауважив, що можуть бути ускладнення, особливо у груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до більш важкого перебігу захворювання.

За його словами, в переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично вона схожа з класичною клінікою Covid-19.

Даниленко додав, що нові штами коронавірусу характеризуються тим, що легше поширюються серед дітей та молоді саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є однією з причин легшого і швидшого зараження.

Експерт закликав дотримуватися таких порад при виявленні захворювання: