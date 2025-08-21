Росії знадобиться ще чотири роки, щоб захопити Донбас, - Зеленський

Україна не готова поступатися жодними територіями у війні з Росією та не визнає жодних "обмінів". Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 серпня.

За словами глави держави, на відміну від заяв Москви, за майже чотири роки повномасштабного вторгнення Росія змогла захопити лише близько третини Донецької області. "Зараз вони тримають 67-69% території. Тобто, щоб окупувати весь Донбас, їм знадобиться ще щонайменше чотири роки", — наголосив Зеленський.

Він також підкреслив символічність регіону для України, нагадавши, що його дід воював проти нацистів за Слов’янськ, Краматорськ і Маріуполь: "У таких історій — сотні тисяч родин. Це дуже болючий момент для українців".

Президент упевнений, що в Сумській області окупанти довго не втримаються. "Це питання кількох місяців — і їх там не буде", — заявив він. Аналогічно, за його словами, Росія не зможе утримати Харківську область.

Стосовно Кінбурнської коси на Миколаївщині Зеленський зазначив, що окупанти тримають її лише як інструмент блокування українського виходу до моря.

"Моя позиція така: ми юридично не визнаємо окупацію жодних тимчасово окупованих територій", — підсумував Зеленський.

