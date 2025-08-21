Безпека на вибір: чотири варіанти гарантій від союзників для Києва

Західні уряди разом із адміністрацією президента США Дональда Трампа працюють над планом гарантій безпеки для України. За даними The Times, документ має бути підготовлений протягом десяти днів, і зараз розглядають чотири основні варіанти.

Перший сценарій передбачає відправку британських і французьких інструкторів для підготовки ЗСУ у відносно безпечних регіонах, зокрема біля Львова. Союзники також можуть здійснювати повітряне патрулювання та допомагати з розмінуванням Чорного моря. Трамп запевнив, що США не залучатимуть сухопутні війська, але готові допомагати з повітря.

Другий варіант концентрується на захисті України з повітря: патрулюванні неба та використанні дронів для моніторингу кордонів. У разі порушення домовленостей Росією союзники можуть запровадити нові санкції або розглянути безпольотну зону.

Третій сценарій передбачає поширення на Україну принципу колективної оборони за статтею 5 НАТО. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що це обговорюється на найвищому рівні, а екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що такий крок цілком можливий.

Четвертий сценарій передбачає укладення двостороннього або багатостороннього оборонного союзу за моделлю США з Японією та Південною Кореєю. Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив, що будь-яка суверенна держава має право укладати оборонні угоди з іншими країнами, і Україна після війни також має право на подібну безпекову гарантію.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна планує придбати американську зброю на $100 млрд, фінансовану європейськими країнами, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирного врегулювання конфлікту з Росією.