МЗС Польщі висловить протест РФ через порушення повітряного простору країни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про чергове порушення повітряного простору країни з боку Росії. Про це очільник польського МЗС повідомив у соцмережі Х.

Російський дрон порушив повітряний простір Польщі: що відомо

За його словами, польська влада встановила, що безпілотник прилетів зі сходу. Також очільник МЗС Польщі додав, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.

– Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця, – написав Сікорський.

Речник польського МЗС Павел Вронський уточнив у коментарі Reuters, що йдеться про російську версію безпілотника Shahed.

ForUA нагадує, у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в селі Осіни в Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.

На місце події виїхали правоохоронці, які в кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, але були вибиті шибки в декількох сусідніх будинках.

Польські військові заявили, що, за попередніми записами радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.