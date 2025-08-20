﻿
Полiтика

МЗС Польщі висловить протест РФ через порушення повітряного простору країни

МЗС Польщі висловить протест РФ через порушення повітряного простору країни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про чергове порушення повітряного простору країни з боку Росії. Про це очільник польського МЗС повідомив у соцмережі Х.

Російський дрон порушив повітряний простір Польщі: що відомо

За його словами, польська влада встановила, що безпілотник прилетів зі сходу. Також очільник МЗС Польщі додав, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.

– Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця, – написав Сікорський.

Речник польського МЗС Павел Вронський уточнив у коментарі Reuters, що йдеться про російську версію безпілотника Shahed.

ForUA нагадує, у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в селі Осіни в Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.

На місце події виїхали правоохоронці, які в кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, але були вибиті шибки в декількох сусідніх будинках.

Польські військові заявили, що, за попередніми записами радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаСікорськийвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Гарантії безпеки України мають забезпечувати чотири країни, - РФ
Полiтика 20.08.2025 15:52:08
Гарантії безпеки України мають забезпечувати чотири країни, - РФ
Читати
Великобританія готова відправити 30 тисяч військових в Україну
Війна 20.08.2025 15:30:56
Великобританія готова відправити 30 тисяч військових в Україну
Читати
"Майже відразу пішли на поступки": Спецпредставник США про переговори з РФ
Полiтика 20.08.2025 15:13:23
"Майже відразу пішли на поступки": Спецпредставник США про переговори з РФ
Читати

Популярнi статтi