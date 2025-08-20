МЗС Польщі висловить протест РФ через порушення повітряного простору країни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про чергове порушення повітряного простору країни з боку Росії. Про це очільник польського МЗС повідомив у соцмережі Х.
Російський дрон порушив повітряний простір Польщі: що відомо
За його словами, польська влада встановила, що безпілотник прилетів зі сходу. Також очільник МЗС Польщі додав, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.
– Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця, – написав Сікорський.
Речник польського МЗС Павел Вронський уточнив у коментарі Reuters, що йдеться про російську версію безпілотника Shahed.
ForUA нагадує, у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в селі Осіни в Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.
На місце події виїхали правоохоронці, які в кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи.
В результаті вибуху ніхто не постраждав, але були вибиті шибки в декількох сусідніх будинках.
Польські військові заявили, що, за попередніми записами радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.Автор: Сергій Ваха