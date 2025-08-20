﻿
Результати розслідування ДБР: понад 250 осіб постануть перед судом за незаконне переправлення ухилянтів

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов повідомив, що наразі розслідується понад 570 справ щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це він розповів в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Сухачов повідомив, що ДБР вдалося задокументувати понад 1 млн грн неправомірної вигоди за масові переплавлення призовників за кордон. Загалом до суду направили 171 обвинувальний акт стосовно 251 фігуранта схем.

– Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП, – перерахував директор Бюро.

Він пояснив, що йдеться не лише про кримінальні оборудки, а й про явище, яке серйозно підриває обороноздатність країни. 

Загалом, за його словами, з 2022 року ДБР розслідувало понад 570 проваджень за незаконне переправлення осіб через кордон (стаття 332 Кримінального кодексу України).

– На майно фігурантів накладено арешт на понад 58 млн грн, – повідомив Сухачов.

Він наголосив, що йдеться про масштабні схеми, а не лише поодинокі випадки. 

