В Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди на 26 млн грн

В Одесі судитимуть організатора та трьох учасників фінансової піраміди, які ошукали людей майже на 26 млн грн. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io, яку видавали за інвестиційний холдинг.

Насправді ж діяла класична схема Понці — виплати старим вкладникам здійснювалися за рахунок коштів нових.

Щоб надати шахрайській схемі правдоподібності, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами діяльності, орендував офіс у торговому центрі Одеси та розгорнув активну рекламу в соцмережах.

Відео з готівкою, історії вкладників, публічні презентації в різних містах — усе це допомогло заманити сотні довірливих громадян.

На початку вкладникам справді виплачували невеликі дивіденди, проте згодом виплати зупинилися.

За понад три роки діяльності організатори привласнили щонайменше 25,7 млн грн. Серед 94 потерпілих також були військовослужбовці ЗСУ.

За оцінками правоохоронців, реальна кількість постраждалих по всій Україні — понад 20 тисяч людей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та готівку.

Встановлено, що організатор незаконно легалізував понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів, 5 земельних ділянок та автомийку самообслуговування, яку презентував як інвестиційний проєкт компанії.

Наразі шахраї перебувають під вартою, а на їхнє майно накладено арешт.