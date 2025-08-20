Путін не готовий до зустрічі із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, - CNN

Російський диктатор Владімір Путін не готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським ні зараз, ні в майбутньому.

Про це інформує CNN. Там вважають, що таким чином Кремль знижує очікування.

Ймовірно, такого висновку журналісти дійшли після того, як радник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін з президентом США Дональдом Трампом домовилися про "можливість підвищення рівня представників" на російсько-українському мирному треку. А очільник російського МЗС Сєргєй Лавров згодом зауважив, що Росія не відмовляється від жодного з форматів переговорів, втім зустріч на найвищому рівні повинна бути проведена при ретельній підготовці.

Аналітики наголошують, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

Як повідомляв ForUA, Лавров наголошував, що будь-які контакти за участи перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.