Надзвичайні події

На Хортиці третій день поспіль вирують пожежі

Національний заповідник "Хортиця" четвертий день поспіль потерпає від масштабної пожежі, повідомляють місцеві влада та медіа.

За інформацією, пожежа виникла ще 17 серпня, коли у заповіднику одночасно зайнялися три осередки загоряння.

"17 серпня о 13:00 сталася пожежа на відкритій території на території острову в обласному центрі. Як з’ясувалося, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники у трьох осередках. Складність гасіння полягала у великій протяжності фронту пожежі, неможливістю проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу та спекотною погодою з сильними поривами вітру", - повідомили в Телеграмі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі.

За інформацією ДСНС, тоді рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі понад 4,5 га. Зранку 18 серпня продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. Від ГУ ДСНС залучалось 80 рятувальників та 20 одиниць техніки. Від КП "Водоканал" додатково організували підвіз води 2 автоцистернами.

Втім, за повідомленням запорізького новинного проєкт ZPRZ.CITY з посиланням на фотографа Юрія Батаєва, осередки вогню на острові спостерігалися і у вівторок, 19 серпня, на місці працювали поліція та ДСНС.

За повідомленням телеканалу "Ми – Україна", пожежа вирувала на Хортиці і в середу, 20 серпня, від ранку здалека помітно дим від вогню.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДСНСЗапоріжжяпожежіХортиця
