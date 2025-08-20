На Хортиці третій день поспіль вирують пожежі

Національний заповідник "Хортиця" четвертий день поспіль потерпає від масштабної пожежі, повідомляють місцеві влада та медіа.

За інформацією, пожежа виникла ще 17 серпня, коли у заповіднику одночасно зайнялися три осередки загоряння.

"17 серпня о 13:00 сталася пожежа на відкритій території на території острову в обласному центрі. Як з’ясувалося, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники у трьох осередках. Складність гасіння полягала у великій протяжності фронту пожежі, неможливістю проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу та спекотною погодою з сильними поривами вітру", - повідомили в Телеграмі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі.

За інформацією ДСНС, тоді рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі понад 4,5 га. Зранку 18 серпня продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев. Від ГУ ДСНС залучалось 80 рятувальників та 20 одиниць техніки. Від КП "Водоканал" додатково організували підвіз води 2 автоцистернами.

Втім, за повідомленням запорізького новинного проєкт ZPRZ.CITY з посиланням на фотографа Юрія Батаєва, осередки вогню на острові спостерігалися і у вівторок, 19 серпня, на місці працювали поліція та ДСНС.

За повідомленням телеканалу "Ми – Україна", пожежа вирувала на Хортиці і в середу, 20 серпня, від ранку здалека помітно дим від вогню.