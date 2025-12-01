Зрадник хотів вбити воїна-розвідника у Запоріжжі

За результатами дій на випередження у місті затримано агента фсб, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, повідомляє СБУ.



Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.



Підготовкою теракту займався завербований фсб 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу.



Він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.



«Доповівши» про це фсб, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту.



Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з фсб.



Фігурант був завербований рашистами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.



Одночасно з виконанням основного завдання агент «зливав» ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.