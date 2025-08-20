﻿
Полiтика

Рашисти поширили фейк про базу даних про нібито 1,7 млн загиблих та зниклих бійців ЗСУ

Рашисти поширили фейк про базу даних про нібито 1,7 млн загиблих та зниклих бійців ЗСУ

В Україні спростували фейк, поширений російськими пропагандистами, про буцімто 1,7 млн загиблих і зниклих безвісти українських військових за час повномасштабного вторгнення.

На заяви в російських медіа відреагував Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Кремлівські ресурси, зокрема «РИА Новости», заявили про те, що хакери буцімто зламали базу даних Генштабу ЗСУ з інформацією про «1,7 млн загиблих і зниклих українських військових».

У ЦПД це назвали «абсолютно абсурдним фейком», оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн людей. Станом на січень 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч. 

«Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у “виснаженості та неефективності Збройних сил України” та послабити її міжнародну підтримку», — заявили у ЦПД. 

Генштаб ЗСУ не надає актуальних даних про втрати України. У лютому Зеленський повідомляв, що у війні проти РФ загинули 45 тисяч українських військовослужбовців. Перед цим у грудні 2024 року президент зазначив, що втрати України сягнули 43 тисяч військових.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня росіяни втратили 1 072 700 солдатів вбитими та пораненими. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РНБОвтратифейкЦПДхакерибаза даних
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нацгвардія США стягує війська до Вашингтона: що відбувається
Свiт 20.08.2025 11:13:54
Нацгвардія США стягує війська до Вашингтона: що відбувається
Читати
Не лише Донбас: чого насправді домагається Москва в Україні
Головне 20.08.2025 10:52:24
Не лише Донбас: чого насправді домагається Москва в Україні
Читати
Стало відомо, скільки грошей потрібно мати, щоб виїхати з України
Суспiльство 20.08.2025 10:30:10
Стало відомо, скільки грошей потрібно мати, щоб виїхати з України
Читати

Популярнi статтi