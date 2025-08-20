Рашисти поширили фейк про базу даних про нібито 1,7 млн загиблих та зниклих бійців ЗСУ

В Україні спростували фейк, поширений російськими пропагандистами, про буцімто 1,7 млн загиблих і зниклих безвісти українських військових за час повномасштабного вторгнення.

На заяви в російських медіа відреагував Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кремлівські ресурси, зокрема «РИА Новости», заявили про те, що хакери буцімто зламали базу даних Генштабу ЗСУ з інформацією про «1,7 млн загиблих і зниклих українських військових».

У ЦПД це назвали «абсолютно абсурдним фейком», оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн людей. Станом на січень 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч.

«Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у “виснаженості та неефективності Збройних сил України” та послабити її міжнародну підтримку», — заявили у ЦПД.

Генштаб ЗСУ не надає актуальних даних про втрати України. У лютому Зеленський повідомляв, що у війні проти РФ загинули 45 тисяч українських військовослужбовців. Перед цим у грудні 2024 року президент зазначив, що втрати України сягнули 43 тисяч військових.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня росіяни втратили 1 072 700 солдатів вбитими та пораненими.