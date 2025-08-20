﻿
Скандальний ремонт укриття в Києві: посадовець РДА «наварив» майже 2 млн грн

Посадовцю Шевченківської районної державної адміністрації Києва було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Його звинувачують у тому, що він завищив ціни на ремонт укриття в одній зі шкіл столиці на 1,8 млн гривень. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, Управління освіти Шевченківської РДА уклало договір з будівельною компанією на ремонт укриття. Після завершення робіт, посадовець не перевірив належним чином їхній обсяг та вартість, а підписав звітні документи. На їхній підставі з місцевого бюджету було сплачено близько 4 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що вартість будівельних матеріалів була безпідставно завищена, а деякі роботи взагалі не були виконані. Судова експертиза підтвердила, що переплата склала близько 1,8 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Посадовцю загрожує покарання за статтею про службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Раніше столичних чиновників звинуватили у збитку на 230 мільйонів.

 Автор: Галина Роюк

