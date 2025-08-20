Ранковий дайджест ForUА: обстріли рф, зустріч Зеленського й Путіна у Будапешті, вибори в Україні та перший летальний випадок від COVID-19

20 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- рф атакувала українські регіони вночі. Через удари дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей, серед них діти 5 місяців, 4 та 6 років, — Зеленський. Також у Костянтинівці на Донеччині пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 3 людини досі під завалами. Обстріли були і по газорозподільній станції в Одещині , Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав єдиний спосіб закінчити війну. "Я переконаний, що відбудеться двостороння зустріч між президентом путіним і Зеленським. Єдиний спосіб закінчити війну — це змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів" - заявив Бессент.
- США готують візит Трампа до угорського Будапешта, де ймовірно планується зустріч Зеленського та Путіна, — Politico.
- Ілон Маск призупинив ідею запуску нової політичної сили, аби зосередитись на бізнесі та не відбирати голоси у Республіканської партії, — WSJ з посиланням на джерела. Маск прагне зберегти хороші відносини з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, якого розглядають як можливого наступника руху MAGA.
- Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб вона розжарювалася на сонці та заважала нелегалам пересікати кордон.
- Європа має намір ввести санкції проти росії, якщо путін відмовиться від зустрічі із Зеленським і Трампом, — The Telegraph.
- Британія допоможе Україні провести вибори після війни: виборчі комісії двох країн підписали відповідний меморандум, — Express. Лондон може допомогти з організацією голосування за кордоном, регулюванням фінансування виборчих кампаній та забезпеченням безпеки виборчих бюлетенів і кандидатів.
- Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині: хвороба стрімко поширюється по областях України, — керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пацієнтом був чоловік віком 60 років. Зазначають, що у нього був ряд інших хвороб.