США перевірятимуть, як заявники на грін-карту “люблять Америку”

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) запровадила нову політику, за якою іммігрантів перевірятимуть на ознаки “антиамериканізму” під час розгляду заяв на грін-карту та інші пільги, повідомляє AP.

За заявою USCIS, під час перевірки співробітники оцінюватимуть, чи заявник «схвалював, пропагував, підтримував або іншим чином висловлював антиамериканські, терористичні чи антисемітські погляди».

«Пільги Америки не повинні надаватися тим, хто зневажає країну та пропагує антиамериканську ідеологію. Імміграційні пільги, зокрема право на проживання та роботу, залишаються привілеєм, а не правом», — зазначив речник USCIS Метью Трагессер.

Наразі не уточнюється, що саме вважатиметься антиамериканізмом та як саме застосовуватиметься нова директива.

Елізабет Джейкобс, директорка з питань політики Центру імміграційних досліджень, зазначила, що нові правила роблять імміграційні органи США менш толерантними до антиамериканських або антисемітських висловлювань під час прийняття рішень.

Ці зміни є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, що включає перевірку активності заявників у соціальних мережах та оцінку «доброї моральної репутації» для отримання громадянства, враховуючи позитивні якості та внесок заявника.

Як повідомляло раніше ForUa, Із США депортували перших українських мігрантів.