Майже 10 країн планують військову місію в Україні, але подалі від фронту

Європейські лідери готують пакет безпекових гарантій для України, і його можуть сформувати вже найближчими днями. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

19 серпня відбулася зустріч європейських офіційних осіб, де основну увагу приділили плану відправлення британських і французьких військових до України в межах майбутньої мирної угоди. Обговорюються чисельність контингентів і місця їхнього розміщення. За даними видання, до десяти країн готові долучитися до такої місії.

Водночас участь США залишається невизначеною. За словами представників британського уряду, найближчими днями європейські та американські військові проведуть консультації, аби конкретизувати умови гарантій безпеки й підготувати можливе розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій. У переговорах також візьмуть участь командувач НАТО в Європі та начальники штабів оборони країн-членів.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що домовленості планують досягти вже цього тижня.

За даними джерел, перший етап передбачатиме зміцнення Збройних сил України шляхом навчання й підкріплення. Планується, що британські та французькі війська — сотні солдатів — розмістять в Україні, але подалі від лінії фронту.

Окремий блок угоди стосується підтримки з боку США: йдеться про обмін розвідданими, контроль кордонів, постачання озброєння та, ймовірно, посилення протиповітряної оборони. Європейські офіційні особи очікують, що Вашингтон, як мінімум, продовжить надавати розвіддані та техніку через партнерів у Європі.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні надаватимуть передусім європейські країни у координації зі Сполученими Штатами.