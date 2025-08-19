Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього начальника структурного підрозділу поліції ГУ Нацполіції в Чернівецькій області в підбурюванні до надання хабаря і засудив до 7 років позбавлення волі.

"19 серпня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику структурного підрозділу поліції ГУНП в Чернівецькій області", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, посадовця було викрито на підбурюванні громадянки до надання 40 тис. євро неправомірної вигоди за начебто домовленість із заступником начальника Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області щодо непритягнення її до кримінальної відповідальности та заволодінні цими коштами.

"Вироком суду колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначено остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - зазначають в САП.

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід - заставу в розмірі 2 млн грн. Також до набрання вироком законної сили покладено на особу такі процесуальні обов’язки: не відлучатися з Чернівецького району Чернівецької області без дозволу суду; здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.