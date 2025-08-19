Україна повернула тіла 1000 полеглих захисників, п'ятеро з них загинули в полоні

В Україну повернули тіла 1000 загиблих українських воїнів. Ця масштабна операція стала можливою завдяки співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, ДСНС та інших силових структур України, інформує ForUА.

Серед тисячі тіл — п'ятеро захисників, які, за даними Координаційного штабу, загинули в російському полоні. Їхні імена були в списках на обмін, погоджених у Стамбулі як "тяжкопоранені та важкохворі".

Тіла загиблих повернули з різних напрямків, зокрема Донецького, Запорізького, Луганського та Курського.

Нагадаємо, 14 серпня в рамках обміну з російського полону вдалося звільнити 84 громадян України, серед яких військові та цивільні.