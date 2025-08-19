"Монета як мистецтво": Унікальна виставка відкрилась у Києві (Фото)

У Києві експонують унікальну колекцію з понад 200 монет, викарбуваних Національним банком України. Виставка під назвою "Монета як мистецтво" об'єднує рідкісні зразки з золота, срібла та нейзильберу, що розкривають ключові сторінки української історії та культури, інформує ForUА.

Символ державності, втілений у металі

Ця унікальна експозиція, що вже встигла зацікавити як нумізматів, так і поціновувачів культурних форматів, демонструє не лише високу художню цінність, а й здатність монет зберігати колективну пам’ять. Кожна монета – це мініатюрна історія, що фіксує події, постаті та культурні явища, які формують українську свідомість.

Проєкт є продовженням всеукраїнської ініціативи НБУ "Гривня. Більше ніж гроші" і реалізований за підтримки ТАСКОМБАНКУ. Цей банк, як один із п'яти в Україні, що мають ліцензію на реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет, став партнером виставки.

Організатори зазначають, що у час, коли перед суспільством стоять виклики збереження національної єдності, такі ініціативи набувають особливої ваги. Виставка покликана не лише привернути увагу, а й надихнути, пробудити інтерес до історії та традицій, зміцнити зв’язок із культурним корінням.

Вхід на виставку вільний. Всі охочі можуть на власні очі побачити мистецтво, увічнене в металі, й відкрити для себе всі грані української нумізматики.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що в Україні створять Коаліцію для боротьби з незаконним вивезенням культурних цінностей.