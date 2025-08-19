17 млн грн готівки та фіктивні довідки: у Києві затримали злочинну групу, що допомагала ухилянтам

Співробітники Військової контррозвідки Служби безпеки та Національної поліції України викрили та припинили діяльність злочинної групи, що займалася організацією схем для ухилення від мобілізації. В ході обшуків у фігурантів вилучено понад 17 мільйонів гривень у різних валютах.

До злочинної схеми був залучений місцевий адвокат, який став організатором, а також ще один юрист і троє медичних працівників із відомих київських лікарень. Група пропонувала військовозобов'язаним клієнтам два основних "сервіси":

Отримання фальшивих медичних довідок: За грошову винагороду зловмисники готували фіктивні медичні висновки про нібито наявні у чоловіків тяжкі хвороби, що давало підстави для отримання відстрочки або повного зняття з військового обліку.

"Бронь" через фіктивне працевлаштування: Ухилянтам пропонували фіктивне працевлаштування в одній із державних установ столиці, що забезпечувало їм "бронь" від призову.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи всіх учасників схеми, де виявили значні суми готівки: понад 7 млн грн, 250 тис. доларів США та 16 тис. євро. Загалом, це еквівалентно понад 17 мільйонам гривень.

Деталі розслідування та покарання

Завдяки злагодженим діям слідчих, організатора схеми вдалося затримати "на гарячому" під час отримання чергової суми хабаря. Наразі йому та двом його спільникам — юристу і лікарю-кардіологу — повідомлено про підозру. Їм інкримінують зловживання впливом та пособництво у підкупі.

Всі підозрювані наразі перебувають під вартою. Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто був залучений до цієї незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи були проведені за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаймо, раніше Кабмін анонсував запуск «е-ТЦК» та цифровізацію ВЛК.