Українці масово переходять на «зелені номери»

Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що працюють виключно на електродвигуні. Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ)

За даними ГСЦ, ще 121 392 транспортних засоби — це гібриди, які поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором. Крім того, в країні зареєстровано 2 074 865 автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, що використовують газ та бензин.

Ці цифри свідчать, що попри повномасштабне вторгнення українці активно обирають енергоефективні та екологічні технології. «Перехід на електротранспорт — це вже не майбутнє, а реальність, яку обирають сьогодні», — наголошують у ГСЦ.

Електрокари в Україні купують як у салонах, так і вживані з-за кордону. Для першої державної реєстрації власник повинен звернутися до сервісного центру МВС та надати такі документи:

- паспорт або ID-картку з довідкою про місце проживання;

- довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- митні документи;

- договір купівлі-продажу;

- сертифікат відповідності завершеного КТЗ;

- експертне дослідження (для ввезених з-за кордону авто);

- довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

При цьому транспортні засоби з електродвигуном звільняються від обов’язкового пенсійного страхування. Після реєстрації власнику видають свідоцтво та закріплюють за авто «зелені» номерні знаки. Орієнтовна вартість послуги для всіх категорій авто становить 1306 грн.

За даними «Укравтопрому», у травні 2025 року попит на нові електромобілі в Україні зріс на 93% порівняно з минулим роком, що свідчить про активне впровадження електротранспорту у повсякденне життя українців.

