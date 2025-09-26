Українці змінили пріоритети: ТОП-5 вживаних авто

У серпні 2025 року український ринок вживаних автомобілів продемонстрував стійкий попит на "молоді" легковики, ввезені з-за кордону. За даними асоціації "Укравтопром", за місяць українці придбали 7,9 тис. таких авто віком до 5 років.

Ці імпортовані авто становили 35% від загальної кількості легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у серпні (загалом 22,7 тис. од.).

Електромобілі - лідери сегменту

Головною особливістю серпня стало домінування електромобілів у сегменті імпортованих авто віком до 5 років. Вони охопили 51% цього ринку, що свідчить про зростаючий інтерес українців до "зеленого" транспорту.

Розподіл за типом палива/двигуна серед ввезених авто віком до 5 років:

Електромобілі – 51% Бензинові авто – 35% Гібридні – 9% Дизельні – 4% Авто з ГБО – 1%

Рейтинг найпопулярніших моделей

Серед конкретних моделей вживаних авто віком до 5 років, найбільший попит мали:

Місце Модель Кількість, од. 1 TESLA Model Y 827 2 TESLA Model 3 452 3 KIA Niro 275 4 NISSAN Rogue 274 5 MAZDA CX5 233

VOLKSWAGEN Tiguan – 217 од.

HYUNDAI Kona – 186 од.

CHEVROLET Bolt – 159 од.

FORD Escape – 148 од.

AUDI Q5 – 145 од.

Таким чином, дві моделі від американського виробника електрокарів Tesla закріпили за собою лідерство на ринку "молодих" вживаних імпортних авто в Україні.

Нагадаймо, раніше стало відомо хто проїде найдальше: рейтинг електромобілів на трасі