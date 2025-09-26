﻿
Рейтинги

Українці змінили пріоритети: ТОП-5 вживаних авто

У серпні 2025 року український ринок вживаних автомобілів продемонстрував стійкий попит на "молоді" легковики, ввезені з-за кордону. За даними асоціації "Укравтопром", за місяць українці придбали 7,9 тис. таких авто віком до 5 років.

Ці імпортовані авто становили 35% від загальної кількості легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у серпні (загалом 22,7 тис. од.).

Електромобілі - лідери сегменту

Головною особливістю серпня стало домінування електромобілів у сегменті імпортованих авто віком до 5 років. Вони охопили 51% цього ринку, що свідчить про зростаючий інтерес українців до "зеленого" транспорту.

Розподіл за типом палива/двигуна серед ввезених авто віком до 5 років:

  1. Електромобілі – 51%

  2. Бензинові авто – 35%

  3. Гібридні – 9%

  4. Дизельні – 4%

  5. Авто з ГБО – 1%

Рейтинг найпопулярніших моделей

Серед конкретних моделей вживаних авто віком до 5 років, найбільший попит мали:

Місце Модель Кількість, од.
1 TESLA Model Y 827
2 TESLA Model 3 452
3 KIA Niro 275
4 NISSAN Rogue 274
5 MAZDA CX5 233
 
Також до ТОП-10 увійшли:

  • VOLKSWAGEN Tiguan – 217 од.

  • HYUNDAI Kona – 186 од.

  • CHEVROLET Bolt – 159 од.

  • FORD Escape – 148 од.

  • AUDI Q5 – 145 од.

Таким чином, дві моделі від американського виробника електрокарів Tesla закріпили за собою лідерство на ринку "молодих" вживаних імпортних авто в Україні.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi