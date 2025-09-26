Українці змінили пріоритети: ТОП-5 вживаних авто

У серпні 2025 року український ринок вживаних автомобілів продемонстрував стійкий попит на "молоді" легковики, ввезені з-за кордону. За даними асоціації "Укравтопром", за місяць українці придбали 7,9 тис. таких авто віком до 5 років.
Ці імпортовані авто становили 35% від загальної кількості легковиків з пробігом, які поповнили український автопарк у серпні (загалом 22,7 тис. од.).
Електромобілі - лідери сегменту
Головною особливістю серпня стало домінування електромобілів у сегменті імпортованих авто віком до 5 років. Вони охопили 51% цього ринку, що свідчить про зростаючий інтерес українців до "зеленого" транспорту.
Розподіл за типом палива/двигуна серед ввезених авто віком до 5 років:
-
Електромобілі – 51%
-
Бензинові авто – 35%
-
Гібридні – 9%
-
Дизельні – 4%
-
Авто з ГБО – 1%
Рейтинг найпопулярніших моделей
Серед конкретних моделей вживаних авто віком до 5 років, найбільший попит мали:
-
VOLKSWAGEN Tiguan – 217 од.
-
HYUNDAI Kona – 186 од.
-
CHEVROLET Bolt – 159 од.
-
FORD Escape – 148 од.
-
AUDI Q5 – 145 од.
Таким чином, дві моделі від американського виробника електрокарів Tesla закріпили за собою лідерство на ринку "молодих" вживаних імпортних авто в Україні.
Нагадаймо, раніше стало відомо хто проїде найдальше: рейтинг електромобілів на трасіАвтор: Галина Роюк