Полiтика

Я люблю український народ і хочу зупинити війну, – Трамп

Президент США Дональд Трамп наголосив, що любить український народ і хоче зупинити війну.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

«Що б ви нині сказали українському народу, який страждає від російських атак і сподівається, що американський народ підтримає його?» – запитав кореспондент Укрінформу.

«Я знаю український народ. За ці роки я познайомився з багатьма. Це чудові люди, вони розумні, енергійні, вони люблять свою країну… І ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це все, що я можу зробити», – зазначив Трамп.

При цьому він додав, що любить усіх людей. «Я люблю російський народ. Я люблю їх усіх. Я хочу зупинити війну», – наголосив президент США.

Як ForUA нагадує, Трамп на зустрічі із Зеленським у Білому домі заявив, що війна має закінчитися.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

США-Україназустріч Зеленського та Трампапереговори президентів
